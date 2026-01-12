Выбитые окна в доме и уничтоженные авто: последствия очередной атаки РФ в Соломенском районе Киева. Фото и видео

Страна-террорист РФ в ночь на 12 января снова атаковала Киев. В Соломенском районе в результате падения обломков российского дрона взрывной волной выбило окна в многоэтажке, повреждены автомобили.

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. К счастью, информации о пострадавших не поступало.

Террористическая атака

В ночь на 12 января Россия в очередной раз атаковала Киев с помощью дронов-камикадзе. В результате террористического удара в Соломенском районе взрывной волной от падения дрона во дворе поврежден многоэтажный жилой дом. В здании выбиты окна, а также пострадали припаркованные автомобили.

Уже утром на месте происшествия работают коммунальщики и местные жители, которые закрывают выбитые окна пленкой, чтобы спастись от мороза. В здании нет света, но на месте уже установлена палатка правоохранителей.

Российские обстрелы

В ночь с 11 на 12 января страна-террорист РФ в очередной раз атаковала Киев. В Соломенском районе в результате попадания дрона и падения обломков возникли пожары.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 января россияне снова ударили по Одессе. В результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры, разрушен жилой дом, один из районов города частично обесточен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!