Выбитые окна в доме и уничтоженные авто: последствия очередной атаки РФ в Соломенском районе Киева. Фото и видео
Страна-террорист РФ в ночь на 12 января снова атаковала Киев. В Соломенском районе в результате падения обломков российского дрона взрывной волной выбило окна в многоэтажке, повреждены автомобили.
Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. К счастью, информации о пострадавших не поступало.
Террористическая атака
В ночь на 12 января Россия в очередной раз атаковала Киев с помощью дронов-камикадзе. В результате террористического удара в Соломенском районе взрывной волной от падения дрона во дворе поврежден многоэтажный жилой дом. В здании выбиты окна, а также пострадали припаркованные автомобили.
Уже утром на месте происшествия работают коммунальщики и местные жители, которые закрывают выбитые окна пленкой, чтобы спастись от мороза. В здании нет света, но на месте уже установлена палатка правоохранителей.
Российские обстрелы
В ночь с 11 на 12 января страна-террорист РФ в очередной раз атаковала Киев. В Соломенском районе в результате попадания дрона и падения обломков возникли пожары.
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 января россияне снова ударили по Одессе. В результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры, разрушен жилой дом, один из районов города частично обесточен.
