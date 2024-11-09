Медицинский дом Santér: в Киеве открылась новая современная клиника с особым отношением к пациентам

8 ноября в Киеве на улице Ивана Гонты, 7 открыла свои двери для пациентов новая клиника Santér, позиционирующая себя как медицинский дом с особым отношением к своим пациентам. Одна из основательниц - Екатерина Харченко, известный врач-онкогинекологиня с 18-летним опытом, доктор медицинских наук.

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Она рассказала OBOZ.UA интересную историю о том, как в названии клиники объединились Франция и ощущение дома. Кроме того, медыка поделилась, каким стремится видеть свое заведение и по каким принципам он будет работать с пациентами.

О миссии и принципах работы

В Santér можно будет обратиться с разными вопросами: от профилактических осмотров и консультаций до диагностики и лечения онкологических заболеваний.

Миссия команды Екатерины Харченко – создать пространство, где каждый пациент будет понимать, что его здоровье в приоритете. Заведение гарантирует своим пациентам также высокий уровень приватности и защиты информации.

Основным принципом в общении с посетителями в клинике называют уважение к личным границам – здесь не будут задавать некорректные вопросы и сделают все, чтобы пациент чувствовал себя комфортно и спокойно.

Екатерина Харченко поделилась, что мечтала о собственной клинике давно, ее проект разрабатывался в течение пяти лет.

"Это не то, что возникло за полгода, и мы решили воплотить его. К началу полномасштабной войны клиника была построена на 60-70%, но сложнее всего было впереди. Открытие только сейчас, хотя лицензию мы получили более года назад", – рассказала врач.

О происхождении названия

Врач призналась, что основатели заведения очень любят Францию, поэтому название клиники имеет соответствующее происхождение. "Здоровье" в переводе на французский – la santé. Но на этом история не окончилась.

"Я очень хотела, чтобы клиника была мужского пола (не спрашивайте). Ну, чтобы это был медицинский центр и название мужского рода. Поэтому мы добавили букву r. Вышел Santér", – объяснила Харченко.

Также стремление создать определенный концепт заведения стало определяющим в позиционировании клиники.

"Именно чтобы человек чувствовал себя как дома. Соответственно, немного отошли от стандартного "клиника" или "медицинский центр" и назвали "медицинский дом", - добавила основательница заведения.

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