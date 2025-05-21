Оборвалась жизнь защитника Украины: на фронте погиб военный из Киевской области Сергей Харченко. Фото

На Луганском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Сергей Харченко. Жизнь украинского воина оборвалась 25 апреля.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

"Опять в скорби наша громада... Солдат Сергей Харченко, номер обслуги противотанкового отделения взвода огневой поддержки механизированной роты механизированного батальона. Погиб 25 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи н.п. Надия Сватовского района Луганской области. Искренние соболезнования родным и близким Сергея Николаевича", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в четверг, 22 мая, в 9:40 в Броварах возле дома на ул. Харьковская, 44. Прощание на Майдане Свободы в Броварах в 10:30. Отпевание в 11:00 в храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22а).

Похоронят Героя на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в Главном военном клиническом госпитале от полученного на фронте ранения умер военный из села Германовка Киевской области Валерий Самура. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 15 мая.

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