В центре Киева заметили мощный гибрид Ferrari 296 GTB стоимостью более $340 тыс. Фото

В Шевченковском районе Киева, возле Золотых ворот заметили суперкар Ferrari 296 GTB. Гибридное авто 2023 года выпуска может развивать скорость до 330 км/ч, а также проехать 25 км на электротяге.

Фотографии суперкара опубликовали на странице сообщества t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram. Отмечается, что это купе пока является редкостью в Украине.

Что известно

Так, вблизи Золотых Ворот заметили суперкар Ferrari 296 GTB, который оснащен турбодвигателем V6 объемом 3,0 литра на 663 л. с. дополненный 167-сильным электромотором. Разгон до 100 км/ч у этой машины занимает 2,9 с, а до 200 км/ч – 7,3 с. Максимальная скорость составляет 330 км/ч.

Кроме того, этот гибрид способен проехать 25 км в электрическом режиме. Как отмечают СМИ, новый Ferrari 296 GTB стоил от 342 000 долларов. Он отличается клиновидным силуэтом с выраженным "носом" и заостренной задней частью.

Купе Ferrari 296 GTB пока является редкостью в Украине, хотя его производят с 2021 года и уже представили обновленную модель.

