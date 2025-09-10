УкраїнськаУКР
В центре Киева пытался взорвать наряд полиции: суд вынес приговор российскому агенту. Подробности и фото

В Киеве суд вынес приговор мужчине, который на Печерске пытался взорвать наряд полиции. Злоумышленник выполнял заказ российской спецслужбы.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Согласно приговору преступник должен провести за решеткой девять лет.

Что известно

По словам правоохранителей, 17 ноября 2024 года в полицию Киева поступило сообщениео якобы случае домашнего насилия. "Потерпевшая" по телефону рассказала, что ее избил парень, и из-за страха она закрылась в ванной, оставив дверь квартиры открытой. На вызов оперативно прибыл наряд полиции сектора противодействия домашнему насилию.

Войдя в квартиру, правоохранители обнаружили "растяжку" с боевой противопехотной гранатой Ф-1. Полицейские мгновенно покинули помещение, и уже через секунды произошел взрыв. Благодаря быстрым и слаженным действиям никто не пострадал.

"Выяснилось, что квартира была арендована исключительно для устройства засады. Звонок женским голосом на линию "102" был частью преступного плана, разработанного спецслужбами РФ, чтобы заманить украинских правоохранителей в ловушку", – уточнили в пресс-службе.

Правоохранителям удалось найти и задержать злоумышленника – им оказался 43-летний житель Киевской области, неоднократно судимый за различные преступления. Его дистанционно завербовали вражеские спецслужбы – мужчина получил от кураторов подробные инструкции: арендовать квартиру, установить взрывчатку и видеокамеры для онлайн-фиксации подрыва. Обещанное "вознаграждение" от российских спецслужб он так и не получил.

В центре Киева пытался взорвать наряд полиции: суд вынес приговор российскому агенту. Подробности и фото

На днях Печерский районный суд признал мужчину виновным в совершении теракта и незаконном обращении с боеприпасами.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали еще одного агента вражеской спецслужбы. Злоумышленник готовил новые атаки страны-террориста РФ по Киеву.

