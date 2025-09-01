Готовил новые российские атаки по Киеву: СБУ задержала вражеского агента. Подробности и фото

Сотрудники СБУ задержали еще одного агента вражеской спецслужбы. Злоумышленник готовил новые атаки страны-террориста РФ по Киеву.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

Что известно

"В Киеве задержан 31-летний выходец из временно оккупированного Мелитополя, которого российское ГРУ "отрядило" шпионить в столицу Украины. По инструкции военной разведки РФ агент должен был выявить и передать оккупантам локации ремонтных баз военной техники Сил обороны", – говорится в сообщении.

В Службе безопасности отметили, что дополнительно злоумышленник отслеживал временные интервалы наибольшего сосредоточения людей у рекрутинговых центров Киевщины, по которым враг планировал ударить с воздуха.

Злоумышленник имел куратора, который также координировал действия еще одного агента, находившегося в Одесской области. Ею оказалась бывшая военная, которая пошла на сотрудничество за вознаграждение. Впрочем, как установило расследование, обещанных денег из РФ агент так и не получила.

Следователи СБУ сообщили обоим фигурантам о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ разоблачили агента ФСБ, которая, по информации следствия, готовила новые российские обстрелы и теракты в Киеве. Злоумышленницу задержали во время того, когда она проводила доразведку возле одного из оборонных учреждений.

