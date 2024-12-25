В сети вкратце рассказали об истории Киевского фуникулера. Уникальные и архивные фото

Киевский фуникулер начал перевозить пассажиров в далеком 1905 году и теперь является обязательной локацией для посещения туристов. За более чем столетие существования менялись не только его вагоны, но и внешний вид станций.

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Старые фото опубликовали на странице сообщества "Киевское транспортное сообщество" в соцсети Facebook. Раньше, чтобы попасть в один из вестибюлей, нужно было пройти через жилой дом.

"Краткая история киевского фуникулера. Его открыли в 1905 году – вторым в Украине после одесского. Сначала линия была короче и заканчивалась на Боричевом Токе", – говорится в сообщении.

Как добавили в сообществе – в 1928 году из-за аварии вагоны заменили, а станцию перенесли на улицу Сагайдачного. Даже несмотря на Вторую мировую войну, фуникулер продолжал работать и перевозить пассажиров.

Капитальная реконструкция этого любимого туристами и киевлянами транспорта состоялась в 1983 году, а обновленная станция открылась 29 декабря 1984 года. Стоит добавить, что за столетие существования менялись не только его вагоны, но и внешний вид станций.

Напомним, в Киеве в 1900-х годах на том месте, где сейчас находится станция столичного метро "Левобережная", располагалась Никольская слободка. В то время на месте метрополитена стояла церковь, а во время разливов Днепра по улицам можно было передвигаться только на лодках.

Благодаря работам украинского фотографа Ивана Ранчукова, мы можем увидеть Киев таким, которого даже не знали. В частности, благодаря уникальным снимкам конца 1960-х – начале 1970-х годов.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время по главным воротам Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

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