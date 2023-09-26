В сети показали, как почти 120 лет эволюционировала верхняя станция Киевского фуникулера. Архивные фото

Киевский фуникулер начал перевозить пассажиров в далеком 1905 году и теперь является обязательной локацией для посещения туристов. В течение 118 лет менялся не только внешний вид вагонов, но его верхняя станция.

Уникальные фото были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Ранее этот транспорт считался частью трамвайной линии.

"Эволюция верхней станции фуникулера", – говорится в сообщении.

Благодаря опубликованным снимкам у нас есть возможность увидеть, как менялось это здание.

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Киевский фуникулер – фуникулерная система, соединяющая исторический Верхний город и Подол в Киеве. Проложен по склону Владимирской горки с красивым видом на реку Днепр. Линия состоит из двух станций. Строился на протяжении 1902-1905 годов, на то время он был вторым фуникулером в Украине после Одесского.

В то же время с открытием фуникулера для удобства пассажиров по улице Боричев Ток от Контрактовой площади до нижней станции был проложен трамвайный путь. Проходивший там маршрут № 15 считался единственным целым с фуникулером – купив билет в трамвае, пассажиры пересаживались в фуникулер, не платя повторно за проезд. К верхней станции также подходила трамвайная линия.

С 14 сентября 2020 года в КП "Киевпасстранс" первым на е-билет перешел именно этот вид общественного транспорта.

Напомним, в Днепровском районе Киева, в одном из дворов, возвышается обычный, на первый взгляд, холм. Однако старожилы рассказывают, что когда-то здесь было древнее кладбище, и после его уничтожения этот квартал получил название "На гробах", а рядом происходит много ДТП.

1960-е годы для Киева были временем массового строительства. Уже тогда почти ничего не напоминало о страшных ранах и разрухе, которую принесла столице Вторая мировая война.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве есть микрорайон, более известный среди местных жителей как Немецкий квартал. Свое название эта локация, как и дома, получили благодаря пленным немцам, которые строили эти здания после Второй мировой войны.

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