В сети показали, какой была Киево-Печерская лавра до начала Второй мировой войны. Архивные фото

Киево-Печерская лавра является одним из символов столицы и одним из старейших монастырей Украины. Благодаря работам неизвестных фотографов мы можем увидеть это место в 1930-х годах.

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Архивные фото были опубликованы в Telegram-канале сообщества "КВИДО | Киев от прошлого к будущему". На снимках, в частности, можно увидеть, каким был оригинальный Успенский собор.

"Лавра. 1930-е годы", - говорится в сообщении.

Киево-Печерская лавра - киевский православный монастырский комплекс. Один из крупнейших христианских центров Украины, выдающийся памятник истории и архитектуры. Лавра принадлежит государству, а религиозные организации пользуются ею на правах аренды. Основана в 1051 году как пещерный монастырь за пределами Киева. Свое название получила от пещер, где поселились первые жители.

Напомним, старые фото дают нам невероятную возможность заглянуть в историю Киева и увидеть его с разных ракурсов. Например, как в 1911 году на рынке торговали уличной едой.

Харьковская площадь - первая, которая встречает жителей и гостей Киева, которые приезжают в город со стороны Борисполя. Благодаря уникальному снимку мы можем увидеть, как она выглядела в 1970-х годах.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом центре Киева можно найти уникальный погреб, который построили в 1713 году для Михайловского Златоверхого монастыря. Он не только сохранился до наших дней, но и до сих пор выполняет свою функцию.

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