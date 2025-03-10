В сети показали, как выглядит 'правительственная' линия метро в центре Киева. Фото

Как известно, метро Киева состоит из трех линий – красной, синей и зеленой. Но мало кто из пассажиров знает еще об одной ветві – секретной, которая находится в центре столицы.

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Ее длина достигает трех километров. Фото тайных локаций было опубликовано в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook.

"Красная, синяя, зеленая – три линии киевского метрополитена, известны его пассажирам. Многие предполагают существование какой-то секретной линии для транспортировки правительства в случае бедствия (от ядерного взрыва до взрыва народного гнева), однако это неправда", – рассказали в сообществе.

Отмечается, что для того, чтобы подземка нормально функционировала и перевозила пассажиров, пришлось построить дополнительную ветку метрополитена. Она предназначена исключительно для служебного использования и так и называется – служебная связующая ветвь (ССВ).

Этот комплекс технических тоннелей используется для перегонки поездов между тремя линиями метро. ССГ соединяет станции метро "Кловская", "Крещатик" и "Майдан Незалежности", а доступ туда ограничен, поэтому увидеть ее обычные киевляне и гости столицы не могут.

Напомним, как известно, в Киевском метрополитене есть три станции-"призрака". Среди них – "Теличка", которую строили в течение нескольких лет, но так и не завершили все работы.

Андреевский спуск и Замковая гора являются неотъемлемой частью истории Киева. Благодаря фотографиям 1860-х годов мы можем увидеть эти знаковые места столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, в первой половине 20-го века из Киева в Бровары можно было доехать без пересадок. Для этого существовал специальный бензотрамвай, соединявший центр города столицы и Почтовую площадь.

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