В сети показали, как выглядела первая телерадиовышка Киева на Крещатике в 1950–70-х годах. Архивные фото

Мало кто знает, но первая телерадиовышка в Киеве находилась в центре по улице Крещатик. В течение более 20 лет ее можно было увидеть из разных районов столицы.

Старые фото были опубликованы в сообществе "Группа 1900-1999 годы. Киев" в социальной сети Facebook. Начиная с 1990-х годов, украинское телевидение переехало из центра города на Дорогожичи.

"Строительство 1949-51 год, башня снесена в 1973-м. Телерадиодом на ул. Крещатик 26, а радиобашня позади, по ул. М. Подвальная (Б. Гринченко), высотой 180-190 метров", – говорится в сообщении.

На опубликованных в сети фото можно увидеть не только строительство башни и как она выглядела из разных локаций столицы, но и работу киевских телевизионщиков.

Напомним, дворец "Украина" сегодня является крупнейшим концертно-художественным учреждением Киева и нашего государства. Однако начинали его строить секретно, а чтобы получить соответствующее разрешение, предоставили документы, что якобы это будет кинотеатр.

Недалеко от Киева сохранился дворец, который построили в первой половине XIX века. Местность, где он расположен, окутана тайнами, а его первый владелец сошел с ума по непонятным причинам.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1960-х годах набережная возле Почтовой площади и Днепровские утесы в Киеве выглядели несколько иным. А пляжи на Трухановом острове были значительно больше.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!