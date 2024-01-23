В сети показали, как выглядел Киев в 1918 году на снимках немецкого офицера. Уникальные фото

В 1918 году в Киев приехал немецкий офицер, у которого был собственный фотоаппарат. В марте-апреле он сделал серию уникальных снимков столицы Украины, которые сохранились до наших дней.

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Старые фото были опубликованы в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. К сожалению, город сильно изменился за последнее столетие.

"Киев 106 лет назад. Уникальные фотографии сделаны в марте-апреле 1918 года немецким офицером", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть центр Киева, правый берег столицы (фото, вероятно, сделаны с Труханового острова), Киево-Печерскую лавру, Софийскую площадь и другие локации города.

Напомним, что почти 80 лет назад на дорогах Киева можно было увидеть необычные троллейбусы – немецкие МАN-BBC. Их в 1945 году привезли из Черновцов, где общественный транспорт пытались использовать немецкие оккупанты, но потом так и не смогли вывезти, когда бежали из Буковины.

До появления интернета получить нужную информацию можно было только с помощью так называемых справочных бюро. Благодаря сети этих заведений, которых в разных районах Киева насчитывалось 34, жители столицы, в частности, находили адреса друзей и предприятий.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве есть своя настоящая улица-призрак – Вознесенский Яр. Она известна с конца XIX века и местами до сих пор сохраняет дыхание старого города.

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