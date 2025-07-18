В сети показали, как изменилась местность в районе Почтовой площади Киева за 100 лет. Фото

Набережная Днепра в районе современной Почтовой площади в наши дни является популярным местом прогулок в Киеве. Но более 100 лет это место выглядело совсем иначе, чем в наши дни.

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Соответствующий коллаж опубликовали на странице сообщества "Спрага": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Это одни из исторических локаций города, которая известна еще во времена Киевской Руси.

"Конец XIX века и конец ХХ века. Разница в 100 лет. Набережная Днепра и речной вокзал", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, как изменилась эта местность. В частности, более 100 лет назад береговая линия была значительно ниже, а на Почтовой площади можно рассмотреть оригинальное здание церкви Рождества Христова, которое к сожалению не сохранилось до наших дней.

Напомним, в 1938 году в Киеве началось строительство двух железнодорожных тоннелей под рекой Днепр, которые в наши дни более известны как "сталинское метро". Их сооружение так и не было завершено из-за начала Второй мировой войны, но благодаря неизвестному фотолюбителю мы можем увидеть, как они выглядели в 1943 году.

Позагорать на пляже – любимый вид летнего отдыха жителей и гостей Киева. Благодаря известному фотографу Борису Градову мы можем увидеть, что такие пляжи в Гидропарке в 1980-х годах были буквально "забиты" отдыхающими.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом центре Киева можно найти уникальный погреб, который построили в 1713 году для Михайловского Златоверхого монастыря. Он не только сохранился до наших дней, но и до сих пор выполняет свою функцию.

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