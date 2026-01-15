В Киевсовете рассказали, как в столице будут начислять оплату за тепло во время отключений отопления

В Киеве 90% многоквартирных жилых домов имеют тепловые счетчики, а потому платить будут только по факту наличия отопления. В других случаях будет проведен мониторинг ситуации

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил депутат Владимир Бондаренко. Специалисты работают круглосуточно для того, чтобы восстановить поврежденные объекты.

"Из того, что можно сказать по результатам пленарного заседания Киевский городской совет. Важно. Относительно оплаты за теплоснабжение за этот период. 90% многоквартирных жилых домов имеют тепловые счетчики, а значит платят только по факту наличия тепла. По остальным 10% проводится мониторинг и плата за отопление на время его отсутствия начислена не будет", – уточнил Бондаренко.

Он также добавил, что во время заседания Киевсовета был поднят вопрос о продлении то, что может быть принято решение чтобы "продолжить каникулы в общеобразовательных учебных заведениях Киева до 1 февраля 2026 года".

"Но ждем финальное решение Правительственной комиссии по чрезвычайной ситуации", – резюмировал Бондаренко.

Как сообщал OBOZ.UA, ситуация с энергетикой в Киеве из-за постоянных российских обстрелов очень сложная. Именно поэтому пока, к сожалению, аварийные отключения будут продолжаться.

