В Киевском зоопарке завершаются традиционные арбузные уикенды: кого будут угощать вкусной ягодой. Фото

В Киевском зоопарке завершаются традиционные арбузные уикенды. В эти выходные, 27-28 сентября, показательно будут кормить вкусной ягодой самых больших жителей заведения.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно ежедневно.

Что известно

"Финальный арбузный уикенд в КиевЗоо! В последние выходные сентября директор КиевЗоо лично угостит сочными арбузами слона Хораса и бегемота Лили", – говорится в сообщении.

В зоопарке уточнили, что показательные кормления для посетителей состоятся 27-28 сентября в 12:00.

"Приходите – эти выходные будут по-арбузному яркими и полными хорошим настроением!", – пригласили в пресс-службе.

