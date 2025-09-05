В Киевском зоопарке стартуют тридиционные арбузные уикенды: когда можно увидеть кормление зверей. Фото и видео

В Киевском зоопарке начинаются традиционные арбузные уикенды. Начиная с этих выходных, 6-7 числа, и в течение сентября животных показательно будут кормить вкусной ягодой.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно ежедневно.

Что известно

"Начинаем сезон сочных арбузных уикендов! Каждые выходные сентября посетители смогут наблюдать за частью программы по обогащению среды для жителей КиевЗоо – арбузными угощениями. Обогащение сезонными кормами – замечательная распространенная практика в зоопарках. Она позволяет увидеть интересные моменты из жизни животных", – говорится в сообщении.

Как отметили в зоопарке, открывать арбузный сезон будут обитатели копытного ряда. Показательные кормления состоятся 6-7 сентября:

12:00 – Альпаки;

12:10 – Бизоны;

12:20 – Зубры;

12:30 – Лошади Пржевальского;

12:40 – Верблюды и ослы.

"Копытный ряд, вольеры находятся рядом. Приходите увидеть", – пригласили в Киевзоо.

Что еще посмотреть

Ранее сообщалось, что в столичном зоопарке специалисты создали новый комфортный дом для экзотических птиц. Условия в нем приближены к естественным, в частности, здесь насыпано несколько видов почв и установлены два бассейна с фонтанами.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке специалисты создали новый комфортный дом для сервалов. Экзотических животных спасли во время полномасштабного вторжения на Донбассе, и теперь, после реабилитации, они могут насладиться новым домом.

