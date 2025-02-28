В Киевской области бойцы ГСЧС достали из ледяной воды мужчину, который провалился под лед на Днепре. Подробности и фото

В Обуховском районе Киевской области спасатели пришли на помощь мужчине, провалившемуся под лед на реке Днепр. Событие произошло в пятницу, 28 февраля.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. В настоящее время врачи оказывают жителю региона всю необходимую помощь.

По словам спасателей, в 12:48 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о том, что на реке Днепр в городе Украинка мужчина провалился под лед.

"На место происшествия выехали спасатели 17-й Государственной пожарно-спасательной части города. С помощью спасательного круга, веревки и стремянки они оперативно вытащили пострадавшего из ледяной воды и передали его медикам скорой помощи", – добавили в ГСЧС.

Напомним, в Стрые Львовской области 29 января произошел чрезвычайный случай. 14-летний парень упал с моста высотой 15 метров в реку. Подросток остался жив, но нуждался в немедленной медицинской помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева в пятницу, 21 февраля, спасатели вытащили из Днепра утонувший накануне автомобиль. Событие произошло на Осокорках.

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