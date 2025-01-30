Во Львовской области подросток упал с моста высотой 15 метров и выжил: появились подробности

В Стрые Львовской области 29 января произошел чрезвычайный случай. 14-летний парень упал с моста высотой 15 метров в реку.

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Подросток остался жив, но нуждался в немедленной медицинской помощи. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел около 20:25 на улице Болеховской.

Прибывшие на место спасатели обнаружили парня еще в воде. Они оперативно вытащили его на сушу, оказывая первую помощь, а затем перенесли на носилках в карету скорой помощи. После этого подростка госпитализировали в Стрыйскую центральную районную больницу для дальнейшего обследования и лечения.

Что стало причиной падения, пока неизвестно.

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