В Киеве зафиксировали уменьшение заболеваемости коронавирусом. Все подробности

В Киеве на прошлой неделе коронавирус обнаружили у 1080 человек. Согласно информации медиков, в городе зафиксировали уменьшение количества новых больных.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского центра контроля и профилактики болезней. Вакцинация остается самым эффективным способом защиты.

Что известно

"COVID-19 в Киеве: оперативная информация (37-38 неделя 2025 года). Заболеваемость снизилась на 17,9% по сравнению с предыдущей неделей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на прошлой неделе в столицезаболело 1080 (против 1315 неделей ранее) человек. Из них 792 взрослых и 288 – дети. Больше всего случаев зафиксировано среди возрастной группы 30–64 года (почти половина от всех).

Кроме того, уменьшилось количество госпитализированных киевлян – 89 человек (из них 35 детей) против 271 на предыдущей неделе. В реанимации находилось 7 взрослых пациентов.

В пресс-службе отметили, что в целом уровень заболеваемости в 2025 году ниже показателей аналогичного периода 2024 года на 7,9%. В то же время с июля в Киеве фиксируются случаи нового штамма Stratus (XFG), что подтверждено лабораторно.

Что известно о болезни

COVID-19 – инфекционная болезнь, впервые выявленная у человека в декабре 2019 года в городе Ухань, Центральный Китай. Болезнь началась как вспышка, развившаяся в пандемию. Причиной болезни стал коронавирус SARS-CoV-2, циркуляция которого в человеческой популяции до декабря 2019 года была неизвестной.

Как сообщал OBOZ.UA, исследования образцов коронавируса, отобранных у больных пациентов на Полтавщине, показали наличие штамма с генетической линией XFG. Это так называемый штамм Stratus – новый штамм COVID-19, который стремительно распространяется в мире.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!