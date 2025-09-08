В Киеве военный за $35 тыс. обещал двум мужчинам отсрочку от армии. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали военнослужащего, который, по информации следствия обещал двум мужчинам за вознаграждение посодействовать в оформлении отсрочки от службы и снятии с розыска. Стоимость "услуг" составляла 35 тысяч долларов США.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

По словам правоохранителей, они разоблачили 35-летнего военнослужащего на противоправных сделках. Как оказалось, он захотел заработать на желающих избежать мобилизации и предложил им свою помощь.

Так, за 35 тысяч долларов он пообещал двум мужчинам воспользоваться знакомствами и "сделать" им документы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

"Кроме того, в эту сумму входила и услуга по решению вопроса о снятии одного из клиентов с розыска за уклонение от мобилизации. Браться за дело фигурант согласился только после получения аванса", – отметили в пресс-службе.

Отмечается, что злоумышленник заверил "клиентов", что имеет надежные связи с должностными лицами ТЦК и военно-врачебной комиссии, а потому легко поспособствует в оформлении нужных документов. "Бизнесмена" задержали сразу после получения второй части вознаграждения в размере 32 тыс. долларов.

Сейчас следователи полиции объявили ему о подозрении по факту злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины). Суд уже избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники ГБР разоблачили столичного полицейского, который, по информации следствия, организовал схему для уклонистов. Злоумышленник перевозил мужчин к границе под видом спецназовцев.

