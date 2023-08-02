В Киеве задержали "бизнесмена", который обещал мужчине за $5 тыс. ускорить получение справки о группе инвалидности. Фото

В Киеве задержали злоумышленника, который обещал мужчине ускорить процедуру получения справки о группе инвалидности. Свои услуги "бизнесмен" оценил в 5 тысяч долларов.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"Правоохранители установили, что мужчина обещал киевлянину с инвалидностью получить справку к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссии о получении группы инвалидности за сокращенное время. За оказание влияния на работников медико-социальной экспертной комиссии одного из районов столицы злоумышленник просил 5000 долларов США", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители задержали 46-летнего уроженца Тернополя во время получения взятки. По факту злоупотребления влиянием открыто уголовное производство. Злоумышленнику сообщили о подозрении.

Напомним, ранее в столице следователи сообщили о подозрении адвокату. Он побудил свою клиентку, являющуюся гражданкой РФ, дать взятку в 2,5 тыс. долларов США госслужащему в обмен на беспрепятственное получение вида на временное проживание на территории Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве будут судить чиновника Киевской городской государственной администрации. Мужчина требовал от столичных перевозчиков ежедневную плату, а в случае отказа угрожал препятствиями в работе.

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