В Киеве заблокировали реставрацию известного исторического здания на Андреевском спуске. Подробности и фото

В Киеве разгорелся конфликт вокруг реставрации исторического дома на Андреевском спуске, 18. Из-за действий активиста Дмитрия Перова, который в соцсети заявил о разрушении здания, заблокирован процесс его реставрации.

Об этом сообщил проект "Стопкор". Сейчас реставрационные работы, к сожалению, остановлены.

Что известно

Так, на днях городской активист Дмитрий Перов сообщил о якобы разрушении известного памятника архитектуры второй половины XIX века – дома на Андреевском спуске, 18. В своей заметке в соцсети Facebook он обвинил застройщика в "уничтожении интерьеров и аутентичных деталей".

Стоит отметить, что здание, о котором идет речь, – это бывшая усадьба коллежского секретаря Я. Мощинского. Оно было возведено в 1879-1880 гг. по чертежам архитектора П. Спарро, а уже в 1891 году перестроено по проекту А. Краусса. Дом отличался аутентичными элементами, симметричными балконами и уникальной фасадной композицией.

В советский период здесь работали художественные мастерские, которые стали важным центром художественной жизни столицы. Но после выселения художников в начале 2000-х годов сооружение начало приходить в упадок. В 2013-2014 годах обвалилась крыша, здание фактически осталось в руинах.

Как отметили журналисты проекта "Стопкор", в мае 2024 года владелец представил проект реставрации, который предусматривает реставрационно-строительные работы без надстроек или изменений формы дома.

План включает укрепление фундаментов и стен, реставрацию фасадов, восстановление благоустройства и интерьеров с максимальным сохранением исторических деталей. Отдельное внимание уделяется восстановлению лепного декора, реставрации входных дверей, ограждения балконов и ворот. Сообщалось, что лепнину, которая подлежит восстановлению, будут реставрировать по образцам, а поврежденные или утраченные элементы заменят новыми, изготовленными из гипсовых отливок по оригинальным шаблонам.

После сообщения активиста 16 сентября Департамент охраны культурного наследия КГГА выдал предписание о приостановлении работ, несмотря на все имеющиеся у заказчика работ согласования, положительные заключения экспертизы и тому подобное.

Сейчас реставрационные работы, к сожалению, не проводятся до окончания проверки.

"По результатам проведенного обследования Департаментом в пределах полномочий будут безотлагательно приняты меры соответствующего реагирования", – добавили в КГГА.

