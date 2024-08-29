В Киеве временно ограничили работу станции метро "Вокзальная": что известно

В Киеве временно станция метро "Вокзальная" работает только на выход. Ограничения действуют из-за остановки эскалатора, работающего на подъем.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. О возобновлении обычного режима работы станции сообщат дополнительно.

"Красная линия метро: станция "Вокзальная" временно работает только на выход. На вход для пассажиров станция закрыта. Временные ограничения действуют из-за остановки эскалатора, работающего на подъем. В настоящее время специалисты эскалаторной службы уже устраняют неисправность", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что средний резервный эскалатор проходит плановый капитальный ремонт.

В Деснянском районе Киева между станциями "Лесная" и "Черниговская" 17 августа загорелась трава в непосредственной близости от линии метро. Из-за чрезвычайных событий даже останавливали движение поездов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве специалисты завершили работы по строительству нового участка тоннеля между станциями метро "Демеевская" - "Лыбидская". Рабочие начали засыпать котлован грунтом.

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