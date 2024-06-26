В Киеве временно ограничат движение грузовиков: названа причина и дата

В Киеве с 27 июня по 1 июля введут ограничение движения для грузовых автомобилей. Соответствующее решение было принято из-за прогнозируемой синоптиками жары.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Будут контролировать соблюдение этих ограничений патрульные полицейские.

Так, с 27 июня по 1 июля в столице будут вводить ограничения движения для грузовиков из-за прогнозируемой жары.

"Так, при температуре воздуха выше +28°С с 10:00 до 22:00 на улично-дорожной сети Киева будет действовать ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 т и погрузкой на ось свыше 7 т… Просим водителей отнестись с пониманием к вынужденным временным неудобствам", – добавили в КГГА.

Напомним, остаток недели в Украине будет без дождей, в большинстве областей ожидается сухая и солнечная погода. Жара вернется: столбики термометров 27 июня будут достигать отметки +31°С, а к концу недели кое-где поднимутся до +35°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве и Киевской области в четверг переменная облачность. Воздух в регионе максимально прогреется до +30°С.

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