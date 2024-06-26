В Украину вернется жара: синоптики дали детальный прогноз до конца недели. Карта

Остаток недели в Украине будет без дождей, в большинстве областей ожидается сухая и солнечная погода. Жара вернется: столбики термометров 27 июня достигнут отметки +31 градус, а к концу недели местами поднимутся до +35 градусов.

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Согласно прогнозу, который обнародовала украинская синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале, остаток недели будет без осадков. В частности, до воскресенья, 30 июня, в Украине не ожидается никаких дождей.

"Отдельный синоптический эксклюзив завтра – локальные дожди в Карпатах и с какого-то чуда днем есть вероятность нескольких дождевых облаков над Полтавщиной и Черкасщиной. Но это все, везде будет солнечно и сухо", – прогнозирует синоптик.

Из-за сухой погоды растет и пожарная опасность, предостерегла Диденко и призвала не оставлять "без присмотра какой-либо костер".

В четверг, 27 июня, ожидается +26...+31, в Харьковской области кое-где +24...+27 градусов.

В Киеве будет сухо, солнечно, до +28.

К концу недели жара окрепнет, дождей не ожидается.

"В ближайшие выходные высокая температура воздуха выталкивает многих из любимых диванов к рекам, озерам, прудам и карьерам – температура воды сейчас, например, в Днепре возле Киева 22 градуса. В меньших закрытых водоемах – теплее", – рассказала Диденко.

Она также посоветовала не забывать о защитном креме, носить панамки, носить с собой питьевую воду, пластырь и санитайзер для рук, не злоупотреблять алкоголем, не заезжайте машиной под линию воды.

"Грейся себе на солнце, экономь свет, потому что и так его сейчас вплоть до девяти вечера с хвостиком, можно красить что-то на улице, латать дыры на крыше, сушить стирку, носить панамки, сарафанчики..., вместо чаев колотить мяту с лимоном в воде, словом, осознавать, что сейчас лето и ни одно наше нарекание на погоду неуместно", – написала синоптикиня.

Отметим, по данным Укргидрометцентра, 27 и 28 июня дожди прольются только на Закарпатье, но в субботу, 29 июня, еще в нескольких других западных областях Украины: Львовщине, Волыни, Ивано-Франковской, Тернопольщине, Ривненщине.

В воскресенье, 30 июня, кратковременные дожди ожидаются на Житомирщине, Ивано-Франковщине, Закарпатье и Буковине. На остальных территориях сухо, до +35.

В понедельник, 1 июля, дожди снова охватят большую часть западных областей. На остальных территориях без осадков, местами до +36 градусов жары.

Как сообщал OBOZ.UA, май 2024 года в Киеве вошел в десятку самых сухих месяцев с 1891 года. Он на восьмом месте – в столице выпало 15 мм осадков, или 23% климатической нормы.

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