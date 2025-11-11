В Киеве возможны изменения в работе транспорта из-за отключения света: как узнать

В Киеве в связи с плановыми и экстренными отключениями электроэнергии возможны временные изменения в работе городского электротранспорта. Пассажирские перевозки на маршрутах корректируются в соответствии с графиками отключений.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Восстановление поврежденной обстрелами РФ инфраструктуры продолжается.

Работа транспорта

"В связи с плановыми и экстренными отключениями электроэнергии в столице возможны временные изменения в работе городского электротранспорта. Работа трамваев, троллейбусов и фуникулера корректируется в соответствии с графиками отключений", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что актуальную информацию об изменениях в движении оперативно публикуют в Telegram-канале "Изменения движения | Киевпастранс" (нажмите, чтобы перейти).

Пассажиров просят с пониманием относиться к возможным временным неудобствам и проверять информацию об отключении при планировании маршрутов.

"Специалисты КП "Киевпастранс" совместно с энергетическими службами прилагают все усилия, чтобы поддерживать стабильную работу энергосистемы и транспорта в условиях энергетических ограничений", – добавили в пресс-службе.

