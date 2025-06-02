В Киеве во время движения загорелась маршрутка: черный дым было видно издалека. Фото и видео

В Деснянском районе Киева в понедельник, 2 июня, во время движения загорелся маршрутный автобус. Чрезвычайное происшествие произошло на Броварском проспекте.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

"На Броварском проспекте пылает маршрутный автобус. Надеемся, обойдется без жертв и травмированных", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть, что над местом происшествия поднимался большой столб черного дыма. Судя по записи, восстановлению маршрутный автобус, не подлежит.

Напомним, в Оболонском районе Киева в понедельник, 2 июня, произошел пожар в ТРЦ DREAM yellow. В одном из помещений загорелись мусорные баки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева в четверг, 15 мая, у маршрутного автобуса во время движения оторвались колеса. Происшествие произошло на Воскресенском проспекте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!