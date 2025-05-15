В Киеве у маршрутки во время движения оторвались колеса. Фото
В Днепровском районе Киева в четверг, 15 мая, у маршрутного автобуса во время движения оторвались колеса. Происшествие произошло на Воскресенском проспекте.
Об этом сообщили в социальных сетях. Информации о пострадавших пока не поступало.
"Эта фотография передает техническое состояние маршруток Киева. Воскресенский проспект", – говорится в сообщении.
На опубликованном в соцсети фото можно увидеть, что у маршрутного автобуса во время движения оторвалась задняя пара колес. Повреждены ли другие авто в результате этого ЧП, не сообщалось.
Напомним, в Печерском районе Киева в среду, 26 февраля, у маршрутки на въезде на мост Патона во время движения отвалилось колесо. В результате ЧП образовалась большая пробка на бульваре Михновского в сторону левого берега столицы.
Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева водитель автомобиля Dodge спровоцировал массовое ДТП, в результате которого есть пострадавший. Как оказалось, виновник аварии сел за руль в состоянии опьянения.
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