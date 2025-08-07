В Киеве в разы увеличилось количество госпитализированных больных COVID-19: что известно

В Киеве специалисты зафиксировали рост количества госпитализаций больных COVID-19. Если по состоянию на 1 июля в инфекционных отделениях стационарных коммунальных медучреждений находилось 15 человек, то на данный момент – 68.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения города Киева (КГГА). Среди пациентов столичных больниц – несовершеннолетние.

Что известно

"За последний месяц количество госпитализаций из-за COVID-19 в столице выросло в разы. Это – факт, зафиксированный врачами. Если по состоянию на 1 июля в инфекционных отделениях стационарных коммунальных медучреждений находилось 15 человек, то на данный момент (7 сепрня. – Ред.) – 68, 24 из них – дети. Понятно, что в больницы попадают те, течение болезни кого нельзя назвать легким и кто нуждается в постоянном контроле медиков, серьезного лечения, кислородной поддержки и т.д.", – говорится в сообщении.

В Департаменте призвали киевлян позаботиться о своем здоровье, в частности на фоне все более жестких вражеских атак.

"Мы снова и снова напоминаем: укрытие – это спасение! Но пребывание в замкнутых помещениях с ограниченными возможностями вентиляции повышает риск заражения, в частности COVID-19", – добавили в пресс-службе.

Что известно о болезни

COVID-19 – инфекционная болезнь, впервые выявленная у человека в декабре 2019 года в городе Ухань, Центральный Китай. Болезнь началась как вспышка, развившаяся в пандемию. Причиной болезни стал коронавирус SARS-CoV-2, циркуляция которого в человеческой популяции до декабря 2019 года была неизвестной.

Как сообщал OBOZ.UA, исследования образцов коронавируса, отобранных у больных пациентов на Полтавщине, показали наличие штамма с генетической линией XFG. Это так называемый штамм Stratus – новый штамм COVID-19, который стремительно распространяется в мире.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!