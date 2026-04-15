В Киеве утром взорвали боевую часть российской ракеты 'Искандер-К'. Подробности и фото

В Деснянском районе Киева правоохранители обнаружили боевую часть российской ракеты "Искандер-К". Утром среды, 15 апреля, саперы уничтожили ее на месте происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.

Что известно

По словам правоохранителей, в лесной местности Деснянского района правоохранители нашли боевую часть российской ракеты "Искандер-К".

В пресс-службе добавили, что в среду, 15 апреля, около 7:00 специалисты взрывотехнической службы проводили контролируемое уничтожение боеприпаса.

"В этот период жители близлежащих районов могли слышать звуки взрывов – это плановые работы, которые не несут угрозы", – отметили в пресс-службе.

"Искандер" – российский оперативно-тактический ракетный комплекс. Осуществляет запуск ракет класса земля-земля различных типов: баллистические "Искандер", "Искандер-М", "Искандер-Э", крылатые "Искандер-К".

