В Киеве разоблачили 'аграриев', которые на Оболони выращивали и продавали каннабис: зарабатывали до 500 тыс. ежемесячно. Фото

В Киеве правоохранители разоблачили двух мужчин, которые, по информации следствия, причастны к изготовлению и сбыту наркотиков. "Аграрии" на Оболони выращивали и продавали каннабис, получая ежемесячно около 500 тысяч гривен прибыли.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. "Бизнесменам" грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"Правонарушителями оказались двое 37-летних жителей Киева. Один из них арендовал гаражное помещение в Оболонском районе, из которого дельцы сделали специально оборудованное место для выращивания каннабиса", – рассказали в пресс-службе.

В полиции уточнили, что полученное "зелье" злоумышленники измельчали и продавали, отправляя почтой клиентам по всей стране. Также злоумышленники изготавливали печенье с содержанием наркотического вещества и сбывали его.

Расчет правонарушители принимали по безналу, а клиентов подыскивали методом "сарафанного радио". Ориентировочная прибыль составляла около 500 тысяч гривен в месяц.

Во время обысков было изъято 5 килограммов каннабиса, 36 кустов наркорастений, семена, "печенье", лабораторное оборудование, системы капельного полива и освещения. Также правоохранители изъяли у подозреваемых два автомобиля, мобильные телефоны, ноутбук и черновые записи. По ценам черного рынка стоимость изъятого "товара" достигает около миллиона гривен.

Злоумышленникам сообщили о подозрении – на время следствия суд избрал одному из них меру пресечения в виде содержания под стражей, а второму круглосуточный домашний арест.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали четырех злоумышленников, которые, по информации следствия, причастны к сбыту наркотиков и психотропов. "Бизнесмены" ежемесячно зарабатывали на "товаре" 5 миллионов гривен.

