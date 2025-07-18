В Киеве пьяный водитель BMW снес дорожный знак, протаранил авто и врезался в металлическое ограждение. Видео

В Днепровском районе Киева водитель BMW на скорости снес дорожный знак, протаранил легковушку и врезался в металлическое ограждение. Как оказалось, у нарушителя ПДД были признаки алкогольного опьянения, а за руль он сел без соответствующих документов.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Нарушителю выписали сразу три штрафа.

"Происшествие случилось в Днепровском районе. По предварительной информации, водитель автомобиля BMW не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen. Инспекторы немедленно прибыли на место происшествия, убедились, что никто не пострадал, и выяснили все обстоятельства. Мы выявили у вероятного виновника аварии явные признаки алкогольного опьянения. Пройти освидетельствование на состояние опьянения в установленном законом порядке мужчина отказался", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, патрульные установили, что, согласно базам данных, водитель автомобиля несколько лет назад был лишен водительских прав и не восстановил их.

На мужчину составили административные материалы по факту управления транспортным средством в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен), нарушения ПДД, повлекшего аварию (штраф 850 гривен), а также за управление транспортным средством лицом, не имеющим такого права (штраф 3400 гривен).

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве водитель автомобиля Mercedes, двигаясь задним ходом, протаранил несколько легковушек. Как оказалось, мужчина сел за руль в нетрезвом состоянии – прибор "Драгер" показал более 5 промилле алкоголя в крови.

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