В Киеве пожары за один вечер унесли жизни двух человек. Подробности трагедий и фото

В Киеве вечером пятницы, 21 марта, спасатели четырежды выезжали тушить пожары. К сожалению, не обошлось без трагедий – в этот день огонь унес жизни двух человек.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. Причины трагических случаев установят правоохранители.

"Нелестная статистика за вечер 21 марта. Только за один вечер спасатели четырежды привлекались к тушению пожаров в жилом секторе. Первый вызов был в 18:49. Горелая квартира на улице Рональда Рейгана. Пожар был ликвидирован в 19:27, на площади 10 кв. м. В ходе тушения на свежий воздух была выведена владелица", – рассказали в пресс-службе.

По словам спасателей, следующий вызов был уже в 19.53 на улице Бориспольской. В результате пожара в квартире погиб мужчина. Возгорание было ликвидировано в 20:41 на площади 10 кв. м.

Уже в 20:52 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на Машиностроительном переулке. В квартире в одной из комнат возник пожар с распространением огня на балкон. Пожар ликвидирован в 21:03 на площади 25 кв. м. В ходе тушения на свежий воздух была выведена женщина.

Еще один трагический случай произошел в 21:17. Сообщалось о пожаре частного жилого дома по улице Бобринецкой. Возгорание было ликвидировано в 22:46 на площади 30 кв. м. В ходе тушения был спасен владелец жилья 1942 года рождения. К сожалению, также было обнаружено тело женщины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева вечером произошел пожар в многоэтажном доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело неизвестного мужчины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!