В Киеве на верхних этажах общежития горели электрощитовые: эвакуировали десять человек. Подробности и фото

В Подольском районе Киева ночью в одном из общежитий загорелась электрощитовая. Во время тушения огня спасатели эвакуировали из здания 10 человек, среди которых двое – дети.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, в среду, 2 апреля в 01:29 к ним поступило сообщение о пожаре в Подольском районе на улице Сырецкой.

"На месте было установлено, что возгорание возникло в электрическом щитовом, на 8-м этаже 9 этажного общежития семейного типа с распространением на квартиру и электрощитовую на 9-м этаже. В результате пожара квартира сгорела полностью, повреждены электрощитовые на 8 и 9 этажах, закопчены стены и потолок общих коридоров", – рассказали в пресс-службе.

В ГСЧС добавили, что во время тушения пожара с верхних этажей здания на свежий воздух спасатели вывели 10 человек, среди которых 2 ребенка. К счастью, никто не пострадал.

Пожар локализовали в 02:32 на площади 40 квадратных метров и в 02:37 полностью ликвидировали. На месте работали 29 человек личного состава и 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева в воскресенье, 30 марта, произошел пожар в подземном переходе. Огонь возник в магазине у входа на станцию метрополитена.

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