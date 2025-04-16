В Киеве пожар в здании унес жизни человека, еще двое – в больнице. Подробности и фото

В Соломенском районе Киева произошел пожар в двухэтажном здании. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело человека.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возгорания и обстоятельства трагического случая установят правоохранители.

Как рассказали спасатели, во вторник, 15 апреля в 15:51 поступило сообщение о пожаре в Соломенском районе в Очаковском переулке.

"Воспламенение произошло в отдельно стоящем двухэтажном недействующем здании. В ходе разведки спасатели вывели на свежий воздух двух потерпевших и передали медикам. Впоследствии при тушении пожара было обнаружено тело человека. В 16:29 возгорание на площади 30 кв. м ликвидировали", – добавили в пресс-службе.

Напомним, в Подольском районе Киева ночью в одном из общежитий загорелась электрощитовая. Во время тушения огня спасатели эвакуировали из здания 10 человек, среди которых двое – дети.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева произошел пожар в многоэтажном доме. Во время тушения огня спасатели эвакуировали с верхних этажей здания 20 человек, к сожалению, погибший.

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