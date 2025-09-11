В Киеве перевернулась маршрутка после столкновения с грузовым микроавтобусом. Подробности, фото и видео

В Киеве в четверг, 11 сентября, возле ТЦ "LAVINA mall" произошло ДТП с участием грузового микроавтобуса и маршрутки. В результате столкновения последнее авто перевернулось.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Причины аварии установят правоохранители.

Что известно

"С дорожной аварии начинается утро в Киеве, возле ТЦ "LAVINA mall", на повороте в Коцюбинское. ДТП произошло с участием микроавтобуса и маршрутки, от удара последняя перевернулась", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото и видео можно увидеть последствия ДТП, в частности, маршрутку, которая после столкновения перевернулась на бок. Информации о пострадавших в аварии пока не поступало.

Ситуация с аварийностью

В Голосеевском районе Киева в пятницу, 29 августа, произошло ДТП с участием легковушки и автомобиля полиции. К сожалению, в результате столкновения погиб правоохранитель.

Как сообщал OBOZ.UA, жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 7 сентября в Дарницком районе столицы, возле Института химии. В результате столкновения Audi с Nissan два человека погибли на месте, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!