В Киеве открыли Гарнизонный храм святого Николая: видео

В Киеве в воскресенье, 1 октября, в честь Дня защитников и защитниц Украины и праздника Покрова Пресвятой Богородицы состоялось открытие Гарнизонного храма святого Николая. Первую Божественную литургию совершил митрополит Иоанн.

Об этом сообщили в пресс-службе Командования Объединенных Сил ВС Украины. К молитве присоединился генерал-лейтенант Сергей Наев (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Сегодня по случаю Дня защитников и защитниц Украины, Дня украинского казачества и праздника Покрова Пресвятой Богородицы состоялось открытие Гарнизонного храма святого Николая в Киеве, где впервые прошла Божественная литургия. Ее возглавил архиерей ПЦУ, глава Синодального управления военного духовенства, митрополит Иоанн (Яременко).

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К молитве присоединились командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, военнослужащие, защищающие северные границы нашего государства, жители и гости столицы.

"Много лет назад наши предки также боролись за свободу и независимость Украины. Очень символично то, что сейчас также происходит эта борьба за стремление жить на своей Богом данной земле. Тот народ, в жилах которого течет стремление к свободе, никогда невозможно поработить", – подчеркнул Наев.

Командующий добавил, что украинцы всегда уважали и будут продолжать уважать своих защитников и защитниц. Кроме этого, передал освященный список одной из чудотворных икон Покрова Богородицы бойцам отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в воскресенье, 1 октября, украинцы пришли в Михайловский монастырь почтить память погибших защитников нашей страны. Люди возложили цветы к мемориалу "Стена памяти павших защитников Украины в российско-украинской войне".

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