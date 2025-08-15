В Киеве няня помогла бывшему сожителю обокрасть квартиру своих работодателей. Подробности дела

В Киеве будут судить няню и ее бывшего сожителя, которые, по информации следствия, обокрали квартиру работодателей женщины. Злоумышленница специально пошла на прогулку с ребенком, пока ее сообщник проник в жилье и вынес оттуда деньги.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Обвиняемым грозит наказание в виде длительных сроков заключения.

Что известно

"Прокурорами Подольской окружной прокуратуры Киева в суд направлен обвинительный акт в отношении женщины, которая работала няней в семье киевлян, и ее бывшего сожителя", – говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, в начале мая 2025 года 41-летняя киевлянка устроилась на работу няней младенца в семью в Подольском районе столицы. Уже через месяц квартиру, где она работала, обокрали – при этом женщина и дальше спокойно ходила на работу.

Впоследствии следователи выяснили, что няня взяла ключи от квартиры. Она оставила их для бывшего сожителя на улице под мусорным баком именно в тот день, когда родители с ребенком пошли к врачу, а она – на прогулку с сестрой владельца квартиры. Таким образом, во время совершения кражи женщина имела алиби – в квартире ее не было. Похищенные 200 тысяч гривен сообщники поделили между собой.

Что грозит

Злоумышленникам сообщили о подозрении в краже денег из квартиры, совершенной по предварительному сговору группой лиц, соединенной с проникновением в жилье, в условиях военного положения, причинившей значительный ущерб потерпевшим (ч. 4 ст. 185 УК Украины). Сейчас следствие завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу дела.

Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по информации следствия, причастен к краже в Святошинском районе. Злоумышленник должен был сделать ремонт в квартире, а вместо этого в первый же день вынес ценные вещи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!