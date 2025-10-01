В Киеве на станции метро 'Позняки' пассажир упал на рельсы. Все подробности

В Киеве в среду, 1 октября, временно ограничивали движение поездов на "зеленой" линии метрополитена. На станции "Позняки" на пути упал пассажир.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Обстоятельства происшествия установят правоохранители.

Что известно

"Движение поездов по "зеленой" линии метро осуществляется между станциями "Сырец" – "Осокорки" и "Красный хутор" – "Харьковская". На станции "Позняки" пассажир попал на пути. На место происшествия направляются соответствующие службы", – говорится в сообщении.

Впоследствии в КГГА добавили, что движение поездов по "зеленой" линии метро восстановлено в обычном режиме. Пассажира оперативно изъяли из пути и передали врачам скорой медицинской помощи.

Чрезвычайные происшествия в столичной подземке

В Шевченковском районе Киева утром на станции метро "Дорогожичи" обнаружили тело мужчины. Документов у него при себе не было.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в среду, 16 июля, в Киеве на станции метро "Оболонь" умерла женщина. Ей стало плохо в вагоне поезда.

