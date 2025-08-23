В Киеве на Оболони мужчина во дворе дома взорвал гранату. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к хулиганству на Оболони. Злоумышленник взорвал во дворе дома гранату.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит уголовная ответственность.

Что известно

По словам правоохранителей, в пятницу, 22 августа, к ним поступило сообщение о взрыве в Оболонском районе Киева. Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что среди жилых домов сработала учебная свето-шумовая граната, которую бросил 45-летний местный житель.

"Последний находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить свои действия. Следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Пострадавших в результате этого события нет", – отметили в пресс-службе.

По факту хулиганства (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

