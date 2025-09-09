В Киеве мужчина ограбил военную, которая приехала в город на лечение. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, ограбил военную в Голосеевском районе. Злоумышленник выхватил у женщины, которая находится в городе на лечении, сумку с деньгами и скрылся.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Что известно

Как рассказали правоохранители, им поступило сообщение об ограблении на улице Васильковской. На месте было установлено, что потерпевшая – 44-летняя военная, которая сейчас проходит лечение в столице.

"Женщина находилась в кафе, когда к ее столику подбежал неизвестный мужчина, выхватил сумку с деньгами, банковской карточкой и документами и убежал. Заявительница предоставила детальное описание злоумышленника, по которому полицейские начали поиск", – уточнили в полиции.

В течение нескольких часов оперативники установили личность злоумышленника – им оказался 22-летний местный житель, которого правоохранители задержали в процессуальном порядке. У него изъяли сумку с вещами и вернули ее владелице, однако 3 тысячи гривен мужчина успел потратить.

По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении. На время следствия суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере около 121 тысячи гривен.

