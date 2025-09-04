В Киеве рецидивист ограбил раненого военного на кресле колесном. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к циничному ограблению в Дарницком районе. Злоумышленник отобрал деньги у раненого военного на кресле колесном.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит длительный срок заключения.

Что известно

Как рассказали правоохранители, преступление было совершено возле одного из магазинов в Дарницком районе Киева. 28-летний военный, потеряв конечность в боях на фронте, находился в городе на реабилитации и передвигался на кресле колесном.

"Он остановился возле магазина и к нему подошел неизвестный мужчина и завязал разговор. Однако, когда военный достал кошелек, чтобы посчитать деньги перед покупками, новый знакомый выхватил у него 5 тысяч гривен и убежал", – уточнили в пресс-службе.

Правоохранители оперативно установили личность предполагаемого злоумышленника – им оказался 32-летний киевлянин, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Вскоре, оперативники разыскали его на одной из улиц района.

Что грозит злоумышленнику

По факту грабежа, совершенный в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование. Задержанному сообщили о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали подростка, который, по информации следствия, причастен к разбойному нападению. Несовершеннолетний злоумышленник жестоко избил прохожего ради развлечения и ограбил его.

