В Киеве ликвидировали еще одну схему для уклонистов: у причастных к 'бизнесу' изъяли более 17 млн грн. Фото

Сотрудники СБУ и Нацполиции ликвидировали еще одну схему уклонения от мобилизации в Киеве. Во время обысков у злоумышленников обнаружили и изъяли более 17 млн грн наличных.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службах Службы безопасности Украины и Национальной полиции. Подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"Военная контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция ликвидировали еще одну схему избежания мобилизации, которая действовала в Киеве. По результатам комплексных мероприятий задержан местный адвокат, который торговал фиктивными справками для уклонистов", – говорится в сообщении.

Как отметили правоохранители, организатор "бизнеса" привлек к схеме еще одного юриста и трех врачей из известных медучреждений столицы Украины. По данным следствия, чтобы гарантировать военнообязанным клиентам отсрочку от призыва или снятие с воинского учета, злоумышленники подделывали для них медзаключения о якобы имеющихся у мужчин тяжелых диагнозах.

Участники "схемы" действовали в сговоре и четкой координации друг с другом и имели отлаженный алгоритм взаимодействия – от поиска клиентов до продажи им фальшивых документов. Также злоумышленники за деньги предлагали уклонистам "бронь", используя фиктивное трудоустройство в одно из госучреждений столицы.

Правоохранители задокументировали преступления фигурантов и задержали организатора сделки на горячем, когда он получал новый транш взятки. Во время обысков по местам работы и проживания у участников схемы было обнаружено наличными более 7 млн грн, более 250 тыс. долларов США и 16 тыс. евро. В гривневом эквиваленте это составляет более 17 млн грн.

Сейчас задержанному и двум его сообщникам – юристу и врачу-кардиологу – сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленники находятся под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разоблачили очередную схему уклонения от мобилизации. Руководитель и врачи коммунального медучреждения за деньги оформляли инвалидность военнообязанным мужчинам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!