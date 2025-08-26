В Киеве двое рецидивистов, угрожая ножом, ограбили женщину на остановке. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали двух ранее судимых мужчин, которые, по информации следствия, причастны к разбойному нападению. Злоумышленники, угрожая ножом, на остановке забрали у женщины дорогостоящий гаджет и скрылись.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозят длительные сроки заключения.

Что известно

Как рассказали правоохранители, преступление было совершено в Голосеевском районе на остановке по улице Столичное шоссе.

Один из злоумышленников подошел к потерпевшей, когда она ожидала автобус, и, угрожая ножом, выхватил из ее рук мобильный телефон, который передал своему сообщнику. 26-летняя киевлянка пыталась остановить нападавшего, но тот отмахнулся ножом у ее лица и убежал.

"Правоохранители задержали злоумышленников в течение нескольких часов и изъяли нож, пневматический пистолет и мобильный телефон потерпевшей. Задержанные – местные жители в возрасте 21 и 50 лет. Как выяснилось, старший из них более десяти лет отбывал наказание в местах лишения свободы за грабеж, а младший – находился на испытательном сроке за наркопреступление", – уточнили в полиции.

Что грозит

По факту разбойного нападения, совершенного в условиях военного положения (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование. Злоумышленникам сообщили о подозрении, а суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно санкции статьи им грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд вынес приговор мужчине, которого обвиняли в разбойном нападении. Злоумышленник избил и ограбил женщину, которую встретил на сайте знакомств.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!