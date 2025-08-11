В Киеве мужчина избил и ограбил женщину, которую нашел на сайте знакомств. Подробности дела

В Киеве суд вынес приговор мужчине, которого обвиняли в разбойном нападении. Злоумышленник избил и ограбил женщину, которую встретил на сайте знакомств.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Преступник должен провести за решеткой семь лет.

Что известно

"При поддержании публичного обвинения прокурорами Голосеевской окружной прокуратуры г. Киева суд признал 38-летнего мужчину виновным в совершении разбойного нападения на девушку, с которой он познакомился в Интернете (ч. 3 ст. 187 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Как установило следствие, мужчина пришел в гости к девушке, впрочем впоследствии сказал, что плохо себя чувствует и предложил встретиться в другой раз. Через некоторое время он вернулся забрать кошелек, который, вроде бы, забыл в ванной комнате. Новый знакомый знал, что в квартире, кроме девушки никого нет, поэтому как только она открыла дверь, гость начал ее бить и душить, собрал ценные вещи в чемодан и убежал.

Злоумышленника тогда нашли и задержали, а впоследствии сообщили о подозрении. Приговором Голосеевского районного суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

