В КГГА рассказали, сколько жилых домов Киева уже отключили от отопления

В Киеве по состоянию на понедельник, 1 апреля, от отопления уже отключили 97% жилых домов. Это касается как коммунального жилья, так и зданий ОСМД и ЖСК.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Завершение отопительного сезона в столице началось 28 марта в связи с существенным потеплением.

По состоянию на 1 апреля по индивидуальным заявкам в Киеве отключено более 99% жилых зданий ОСМД и ЖСК и почти 80% ведомственного жилья.

"Процесс отключения систем отопления в учреждениях социальной сферы, в частности в больницах, поликлиниках, школах, детсадах и т. д., продолжается, поскольку происходит по письменным заявкам их руководителей, учитывая специфику заведений", – уточнил замглавы КГГА Петр Пантелеев.

Напомним, как отметил мэр столицы Виталий Кличко, досрочное завершение отопительного сезона позволит столице сэкономить энергоносители и не тратить без надобности природный газ. А жителям города – сэкономить на оплате за отопление.

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