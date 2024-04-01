Если играть по-серьезному, то давайте обратно ядерное оружие, мы будем сами обороняться от России. Интервью с Огрызко

Украина должна готовиться, чтобы отразить еще одно большое российское наступление, которое ожидается в конце мая или в июне. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью американскому каналу CBS News. Таким образом пытаясь в очередной раз достучаться до тамошних политиков.

Сегодня Украине сложно бороться с армией РФ из-за дефицита артиллерии и снарядов к ней. А также потому, что артиллерия агрессора более дальнобойная. При этом помощь Украине от США не могут утвердить уже более пяти месяцев. Принятие пакета в размере 61,2 млрд застряло в Палате представителей США.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон пообещал вынести на голосование законопроект, предусматривающий помощь для Украины. Это может произойти не раньше 9 апреля. Какой именно вариант помощи будет рассмотрен, в настоящее время неизвестно, ведь на сегодняшний день их уже три – собственно пакет Байдена-Сената, кредит по-трамповски и двухпартийная петиция, при которой Украине оставляют лишь военную помощь на 47 млрд долларов, вычеркивая макрофинансовую. Но, несмотря на разнообразие вариантов, уверенности в положительном решении вопроса пока так и нет.

Почему выделение военно-финансовой помощи для Украины со стороны западных партнеров в последнее время становится все большей проблемой и какого развития событий ждать? Своими мыслями по этому поводу в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA поделился экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

– Уже прошло более пяти месяцев с тех пор, когда президент США Байден объявил о выделении Украине в рамках большого пакета помощи более 60 миллиардов долларов, но вопрос все еще не принят. Американская элита подчеркивает, что понимает, зачем ей Украина. Понимает, что наше выживание находится под угрозой, как и безопасность Америки. Они говорят, что "Путин не должен победить". Тогда почему у нас сегодня проблемы с выделением помощи?

– Вы правильно сказали, что сегодняшняя западная формула называется "Путин не должен победить", но настоящая формула, которая называется "Путин должен проиграть", к сожалению, на Западе пока не работает. Они хотят, чтобы Украина вроде бы и победила, но Россия не проиграла. Следовательно, нам будут давать дозированную помощь, пока политическое решение о победе над РФ не будет принято. Будут давать такими чайными ложками для того, чтобы мы удерживали какое-то равновесие, но никоим образом не ставили под сомнение существование самой этой недоимперии.

Что касается конкретной ситуации в США, мы стали заложниками их внутрипартийного противостояния республиканцев и демократов. Сейчас для них победа на выборах их кандидата гораздо важнее, чем все остальное, что делается в мире. Поэтому таким образом они и выясняют свои отношения, а страдают от этого и Украина, и Израиль, и Тайвань, и многие другие страны, которые могли бы за это время получить действительно важную для национальных интересов Америки помощь.

9 апреля Палата представителей возобновит свою работу после перерыва. Поэтому надежда все же есть, что в ближайшие дни эта ситуация изменится для Украины к лучшему и у нас наконец будет какой-то вариант. То есть либо это будет помощь без возврата денег, либо в виде кредита, либо же ленд-лиз. На мой взгляд, какую-нибудь форму, безусловно, найдут. Вопрос только во времени. Так вот как раз его и не хватает. И это, к сожалению, не понимают наши американские партнеры в Республиканской партии.

– Долгое время члены Республиканской партии в Конгрессе США просто тормозили вопросы помощи Украине, ничего не предлагая. И вот появилась инициатива трампистов о возможном предоставлении средств в виде ссуды. Предложение поступило якобы от экс-президента США Трампа, который активно критикует нынешний подход администрации по украинскому вопросу. Пока неизвестны конкретные подробности относительно этой идеи, но при этом некоторые представители украинской власти расценивают такой шаг как определенную обиду, мол, какой кредит, когда мы защищаем не только себя, но и Европу и даже США. Как вы прокомментируете такие действия трампистов и насколько вариант кредита реален и привлекателен для Украины?

– Нам сейчас не до обид. Главное – получить практическую помощь, которая поможет нам выжить. И сделать это нужно как можно скорее, ведь Россия и Путин не ждут и готовятся атаковать дальше. Поэтому, по моему личному мнению, нужно брать под любые условия, ведь речь идет о выживании нашего государства. А если говорить о традициях в таких случаях, то никакие кредиты такого типа никогда не возвращались и никогда возвращаться не будут.

Конечно, этот ход нужен Трампу, чтобы сказать, что он думает о каждой американской семье. Но, по сути, нам нужно сейчас получать финансовую и военную помощь для стабильности в социальной сфере, для приобретения вооружения и военной техники. Поэтому нам не нужно сейчас играть в обиды. Надо соглашаться с тем, что будет возможным.

– То есть главное сейчас выстоять и выжить, а дальше будем разбираться после победы…

– Абсолютно точно.

– Сегодня фактически есть три варианта выделения помощи Украине. Собственно пакет Байдена-Сената, двухпартийная петиция, которая предусматривает оставить только военную помощь на 47 млрд, и "трамповский" кредит. Какой пакет имеет больше шансов на успех?

– Давайте не будем сейчас на эту тему спекулировать. Осталось совсем немного времени до того, когда или предложение Сената будет поставлено на голосование в Палате представителей, и тогда зашатается кресло под Джонсоном, или он предложит более-менее приличный и приемлемый вариант от Республиканской партии, и тогда будем об этом говорить. Я бы не исключал никаких вариантов, от ленд-лиза до кредита.

– Популярным стало хейтить канцлера Германии Шольца за то, что он то и дело отказывает Украине в поставках дальнобойных ракет Taurus. А ведь американцы, которые нам обещали ATACMS, тоже этого не сделали. При этом мы и дальше слышим очередные апокалиптические прогнозы вроде заявления конгрессмена-республиканца и председателя Комитета Палаты представителей по иностранным делам Маккола, что "ситуация в Украине ужасная... если мы проигрываем в Украине, как в Афганистане, а затем проигрываем Путину, чтобы он захватил Украину и Молдову, Грузию, и бросим наших союзников – это сделает США гораздо слабее". То есть понимание вроде бы есть, а действенных шагов в последнее время – минимум.

– Вот из-за того, о чем мы уже с вами говорили, они не хотят поражения России. Именно поэтому Германия и США сегодня на самом деле выступают теми странами, которые не хотят обсуждать процесс вступления Украины в НАТО. Потому что опасаются, что Россия может это понять как эскалацию. Но большей эскалации, чем сегодня мы имеем, я себе представить, честно говоря, не могу. Если Россия бьет по инфраструктуре Украины, пытаясь создать экономический коллапс и энергетический блэкаут, то какая еще должна быть эскалация? Ядерное оружие?

Если уж играть по-серьезному. Вы все же не хотите, чтобы Россия проиграла при вашем активном участии, так давайте украинцам обратно ядерное оружие, мы будем сами обороняться от этой России. А вы будете сидеть за океаном и смотреть, как это будет происходить.

Кстати, Россия разместила тактическое ядерное оружие в Беларуси, придвинув его к границам стран Альянса. Так давайте мы придвинем ваше оружие к границам России. И будет паритет. И тогда, поверьте, очень скоро у Путина наступит прозрение. Потому что он поймет, о чем идет речь. А так это просто разговор. И до тех пор, пока наши западные партнеры будут разговаривать, а не действовать, Путин будет продолжать уничтожать Украину.

– Что касается замороженных российских денег. Лидеры стран ЕС на последнем саммите договорились лишь продолжить работу над планом использования прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. То есть даже в этом направлении конкретное решение отсутствует.

При этом Украина ожидает более решительных действий Запада, а именно конфискации и передачи замороженных российских 300 млрд. К концу прошлого года говорили, что дорожная карта этого процесса будет готова ко второй годовщине полномасштабного российского вторжения, но так ничего и не произошло. Байден заявил союзникам, что хочет добиться прогресса в разработке плана по использованию активов до саммита G7 в Италии в июне. Что мешает Западу решить этот вопрос?

– Запад боится собственной тени, понимаете? Он опасается, что российские власти обратятся с исками в европейские или американские суды. И вот сейчас лучшие умы западных юристов и финансистов разрабатывают некую формулу, которая не позволит им это сделать. На самом деле, по моему мнению, ситуация значительно проще.

Надо понять, что если враг нарушил правила, то давать ему право использовать эти правила – просто абсурд. Надо принять политическое решение, что любые иски, исходящие от страны-агрессора, совершившей нападение и военные преступления против независимого государства, не принимаются. И тогда вопрос о том, что можно и что нельзя делать, отпадает сам собой.

– То есть западные джентльмены все еще хотят играть по правилам с российскими бандитами?

– Совершенно об этом и речь. Надо наконец-то понять нашим западным джентльменам, что с бандитами нужно играть исключительно по-бандитски. И сказать бандитам, что мы с ними будем играть именно по таким же правилам. Вот и все.