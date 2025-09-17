В КГГА рассказали, на сколько обеспечено финансами восстановление поврежденных РФ домов в Киеве

В Киеве финансирование работ по восстановлению пострадавших в результате российской агрессии жилья обеспечено на 100%. В городе такие здания делятся на две группы – сильно и с мелкими повреждениями.

Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает телеканал Киев24. Столица поддерживает всех, кому это необходимо.

Что известно

"Финансирование любых работ, связанных с восстановлением домов (поврежденных российскими атаками. – Ред.), есть 100%. То есть – с этим проблем нет", – отметил Пантелеев.

Чиновник уточнил, что дома делят на две группы. Это сильно поврежденные – с поврежденными несущими конструкциями, стенами и перекрытиями. Из таких зданий отселяют жителей – их отключают от коммунальных услуг и готовят к реконструкции. Всего таких домов 50, из которых 25 уже восстановлено, остальные находятся на разных этапах работ.

А также здания с мелкими повреждениями – жители могут получить компенсацию за замену окон и другие восстановительные работы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве продолжают восстанавливать учебные заведения, поврежденные в результате террористических атак РФ. По состоянию на август 2025 года отремонтировали почти 70% из них.

