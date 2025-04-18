Узнать невозможно: в сети показали, как за 40 лет изменилась одна из самых древних площадей Киева. Фото

Почтовая площадь – одна из самых древних в Киеве, которая в наши дни является любимым местом отдыха и встреч. Однако в 1985 году это место выглядело совсем иначе.

Видео дня

Снимки опубликовали в сообществе "Kyiv Online" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, какой была эта локация 40 лет назад.

"Почтовая площадь с трамваями. 1985 год. Фотографии Гордона Стюарта", – говорится в сообщении.

На снимках иностранца можно увидеть, какой была локация до масштабной реконструкции. В частности, тогда еще останавливались трамваи, которые ездили на Левый берег Киева.

Почтовая – одна из самых древних площадей Киева. Археологические исследования показали, что торговые поселения были здесь еще в IV веке. Во времена Киевской Руси, вероятно, на ней размещалось одно из восьми киевских торгов, упоминаемых в летописях.

Напомним, на официальных снимках советских времен Киев – зеленый город с прекрасной архитектурой и улыбающимися жителями. Однако благодаря работам украинского фотографа Александра Ранчукова мы можем увидеть другую столицу и ее жителей, которыми они были в 1970-1980-х годах.

В далеком 1938 году в Киеве были установлены в качестве памятников настоящие британские танки времен Первой мировой войны – Марк V. Один из них можно было увидеть на Подоле, а другой – в самом центре столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, остров Труханов в наши дни – известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистской. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем родила мать" здесь начали еще в 1918 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!