Узнать невозможно: как в 1890-х выглядела столичная площадь, известная во времена Киевской Руси. Уникальное фото

Почтовая площадь является одной из древнейших в столице Украины и известна со времен Киевской Руси. В 1890-х она имела совсем другой вид, чем в наши дни.

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Старое фото опубликовали в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Торговые поселения были здесь еще в IV веке.

"Почтовая площадь, 1890-е", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что более 120 лет назад, здесь был песчаный берег, с большим количеством деревянных причалов для пароходов, барж и парусных судов.

Почтовая - одна из древнейших площадей Киева. Археологические исследования выявили, что торговые поселения были здесь еще в IV веке. Во времена Киевской Руси, вероятно, на ней размещалось одно из восьми киевских торговищ, упоминаемых в летописях.

Напомним, на официальных снимках советских времен Киев - зеленый город, с прекрасной архитектурой и улыбающимися жителями. Однако, благодаря работам украинского фотографа Александра Ранчукова мы можем увидеть другую столицу и ее жителей, какими они были в 1970-1980-х годах.

В далеком 1938 году в Киеве были установлены, в качестве памятников, настоящие британские танки времен Первой мировой войны - Марк V. Один из них можно было увидеть на Подоле, а другой - в самом центре столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, Труханов остров в наши дни - известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистский. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем мать родила" здесь начали еще в 1918 году.

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